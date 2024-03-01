У суботу в Україні буде тепло, а в неділю на заході дощитиме

У найближчі дні в Україні переважно без опадів, лише вдень 3 березня та вночі 4 березня в західних областях місцями невеликий дощ.

Джерело: Укргідрометцентр, Інтерфакс-Україна

Деталі: 2 березня в Україні буде тепло, без опадів, у західних областях уночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла. Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с.

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У Києві 2 березня також опадів не очікується, вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла, вітер східний, 5-10 м/с.

Погода 2 березня Скриншот з meteo.gov.ua

3 березня практично в усіх областях України збережеться суха погода, лише в західних областях удень місцями невеликий дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла; у західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві в неділю без опадів, вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла, вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.