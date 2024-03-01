В субботу в Украине будет тепло, а в воскресенье на западе будет дождливо

В ближайшие дни в Украине преимущественно без осадков, только днем 3 марта и ночью 4 марта в западных областях местами небольшой дождь.

Источник: Укргидрометцентр, Интерфакс-Украина

Детали: 2 марта в Украине будет тепло, без осадков, в западных областях ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

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В Киеве 2 марта также осадков не ожидается, ночью около 0°, днем 8-10° тепла, ветер восточный, 5-10 м/с.

Погода 2 марта Скриншот с meteo.gov.ua

3 марта практически во всех областях Украины сохранится сухая погода, лишь в западных областях днем местами небольшой дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла; в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью около 0°, днем 7-9° тепла, ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.