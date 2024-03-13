Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.

Источник: совместное заявление Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона", прокремлевское издание "ТАСС"

Дословно: "Совместное заявление Легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона.

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Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит.

Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться!

В связи с этим, мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск.

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Во избежание жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города.

Местные власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины".

Детали: Между тем власти Курской области ввели новое оповещение для населения в случае атаки БПЛА.

В дневное время, с 6:00 до 23:00, будет включаться звуковая система оповещения населения, круглосуточно будут поступать СМС и push-сообщения, состоится перехват телесигнала.

Сейчас в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

Напомним: