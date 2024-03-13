Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске
Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.
Источник: совместное заявление Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона", прокремлевское издание "ТАСС"
Дословно: "Совместное заявление Легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона.
Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит.
Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться!
В связи с этим, мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск.
Во избежание жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города.
Местные власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины".
Детали: Между тем власти Курской области ввели новое оповещение для населения в случае атаки БПЛА.
В дневное время, с 6:00 до 23:00, будет включаться звуковая система оповещения населения, круглосуточно будут поступать СМС и push-сообщения, состоится перехват телесигнала.
Сейчас в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.
Напомним:
- 12 марта бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы.
- Добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области.
- Глава РДК сообщил, что бойцы корпуса будут прилагать усилия, чтобы на приграничных с Украиной территориях никаких псевдовыборов российского диктатора Владимира Путина не было.
- Бойцы легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" продвигаются в Курской и Белгородской областях России, ведут бои и наносят поражение вооруженным силам России, заявил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик".