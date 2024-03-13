Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 підозрюваному в держзраді народному депутату групи "Платформа за життя і мир" Нестору Шуфричу.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Прокурор просив тримання під вартою, без альтернативи застави.
У коментарі Суспільному нардеп заявив, що вже пів року перебуває під вартою і, на його думку, в його діях немає складу інкримінованих йому злочинів:
"Я не розумію як за об'єктивну критику влади, можна притягати людину до відповідальності, тим паче кримінальної, тим паче за зраду. Вважає що моє переслідування є замовним".
Також Шуфрич поскаржився на умови перебування в СІЗО. За його словами, він наразі перебуває в умовах, які були затверджені за часів КДБ СРСР.
Передісторія:
- 15 вересня стало відомо, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. У нього виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Шуфрича підозрюють у державній зраді.
- Також СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком, за підписом позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича.
- Тоді ж суд обрав запобіжний захід Шуфричу – тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.
- 8 лютого 2024 року Нестору Шуфричу оголосили нову підозру – у фінансуванні Росгвардії.