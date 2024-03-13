Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 підозрюваному в держзраді народному депутату групи "Платформа за життя і мир" Нестору Шуфричу.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Прокурор просив тримання під вартою, без альтернативи застави.

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У коментарі Суспільному нардеп заявив, що вже пів року перебуває під вартою і, на його думку, в його діях немає складу інкримінованих йому злочинів:

"Я не розумію як за об'єктивну критику влади, можна притягати людину до відповідальності, тим паче кримінальної, тим паче за зраду. Вважає що моє переслідування є замовним".

Також Шуфрич поскаржився на умови перебування в СІЗО. За його словами, він наразі перебуває в умовах, які були затверджені за часів КДБ СРСР.

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