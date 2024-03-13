Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 мая подозреваемому в госизмене народному депутату группы "Платформа за жизнь и мир" Нестору Шуфричу.

Источник: "Суспільне"

Детали: Прокурор просил содержания под стражей, без альтернативы залога.

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В комментарии Общественному нардеп заявил, что уже полгода находится под стражей и, по его мнению, в его действиях нет состава инкриминируемых ему преступлений:

"Я не понимаю как за объективную критику власти, можно привлекать человека к ответственности, тем более уголовной, тем более за измену. Считает что мое преследование является заказным".

Также Шуфрич пожаловался на условия пребывания в СИЗО. По его словам, он сейчас находится в условиях, которые были утверждены во времена КГБ СССР.

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Предыстория:

15 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. Шуфрича подозревают в государственной измене.

Также СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом, за подписью лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича.

Тогда же суд избрал меру пресечения Шуфричу - содержание под стражей на два месяца без права внесения залога.

8 февраля 2024 года Нестору Шуфричу объявили новое подозрение - в финансировании Росгвардии.





