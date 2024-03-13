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Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  

Анастасия ПроцСреда, 13 марта 2024, 15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
Подозреваемый в госизмене нардеп Нестор Шуфрич в суде 13 марта 2024 года. Фото: Лиля Гончарук, Общественное

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 мая подозреваемому в госизмене народному депутату группы "Платформа за жизнь и мир" Нестору Шуфричу.

Источник: "Суспільне" 

Детали: Прокурор просил содержания под стражей, без альтернативы залога.  

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В комментарии Общественному нардеп заявил, что уже полгода находится под стражей и, по его мнению, в его действиях нет состава инкриминируемых ему преступлений:

"Я не понимаю как за объективную критику власти, можно привлекать человека к ответственности, тем более уголовной, тем более за измену. Считает что мое преследование является заказным".

Также Шуфрич пожаловался на условия пребывания в СИЗО. По его словам, он сейчас находится в условиях, которые были утверждены во времена КГБ СССР.

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Темы: Шуфричсуд
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