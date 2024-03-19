В ГУР кажуть, що "Панцирі" не врятують російські НПЗ від "бавовни"

В Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають окозамилюванням заяви російської влади про майбутнє посилення засобами ППО нафтопереробних заводів та енергетичних об'єктів та прогнозують, що військові об'єкти в РФ і далі матимуть проблеми.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: ""Панцирі" там вже давно стоять, це заява для заспокоєння суспільного обурення та розпилу бюджетних коштів. Принципово на ситуацію дані заяви не вплинуть, на підприємствах окупанта, які використовуються у військових цілях, проблеми будуть продовжуватись".

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Що передувало: Директор департаменту розвитку газової галузі Міненерго РФ Артем Верхов сказав, що російська влада планує захистити нафтогазові об'єкти за допомогою ракетних систем "Панцир".

За останні тижні понад десяток великих російських НПЗ зазнали атак безпілотників. За даними джерел "Української правди", це масштабна робота Сил оборони України, включно з СБУ, ГУР, ССО, Сили безпілотних систем ЗСУ.

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