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В ГУР говорят, что "Панцири" не спасут российские НПЗ от "бавовны"

Валентина РоманенкоВторник, 19 марта 2024, 19:12
В ГУР говорят, что Панцири не спасут российские НПЗ от бавовны
Андрей Юсов. иллюстративное фото из его Facebook

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают очковтирательством заявления российских властей о будущем усилении средствами ПВО нефтеперерабатывающих заводов и энергетических объектов и прогнозируют, что военные объекты в РФ и дальше будут иметь проблемы.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: ""Панцири" там уже давно стоят, это заявление для успокоения общественного возмущения и распила бюджетных средств. Принципиально на ситуацию данные заявления не повлияют, на предприятиях оккупанта, которые используются в военных целях, проблемы будут продолжаться".

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Что предшествовало: Директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов сказал, что российские власти планируют защитить нефтегазовые объекты с помощью ракетных систем "Панцирь".

За последние недели более десятка крупных российских НПЗ подверглись атакам беспилотников. По данным источников "Украинской правды", это масштабная работа Сил обороны Украины, включая СБУГУРССО, Силы беспилотных систем ВСУ.

Знать больше: "Бавовна пылала и будет пылать". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю

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Темы: РосcиябеспилотникиГУРвойна
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