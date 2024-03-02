ППО на Одещині збила сім дронів з восьми: один маневрував серед будинків
Субота, 2 березня 2024, 06:48
У ніч на суботу протиповітряна оборона збила сім ударних безпілотників з восьми, які ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину.
Джерело: Сили оборони півдня України у Telegram
Деталі: Як йдеться у повідомленні, підрозділи ППО в інтенсивному режимі впродовж години відбивали цю атаку.
Реклама:
7 цілей було знищено.
Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у девятиповерховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована.
Вже відомо про одну загиблу людину та 7 постраждалих, серед яких вагітна жінка та маленька дитина.
ВІДЕО ДНЯ
Триває пошуково-рятувальна операція, за попередніми даними під завалами можуть бути люди.