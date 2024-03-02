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ППО на Одещині збила сім дронів з восьми: один маневрував серед будинків

Олена ІвашківСубота, 2 березня 2024, 06:48
ППО на Одещині збила сім дронів з восьми: один маневрував серед будинків
Наслідки удару російського "Шахеда" в Одесі, фото: Сили оборони півдня України

У ніч на суботу протиповітряна оборона збила сім ударних безпілотників з восьми, які ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину. 

Джерело: Сили оборони півдня України у Telegram

Деталі: Як йдеться у повідомленні, підрозділи ППО в інтенсивному режимі впродовж години відбивали цю атаку. 

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7 цілей було знищено.

Один з дронів під час  маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив  у девятиповерховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована.

Вже відомо про одну загиблу людину та 7 постраждалих, серед яких вагітна жінка та маленька дитина.  

ВІДЕО ДНЯ

Триває пошуково-рятувальна операція, за попередніми даними під завалами можуть бути люди.

Теми: ОдесаШахедвійна
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