МЗС категорично заперечує причетність України до стрілянини підмосковному Красногорську
Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло звинувачення, що почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську 22 березня.
Джерело: заява на сайті МЗС
Дослівно: "Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства".
Деталі: У відомстві нагадують, що російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році.
Дослівно: "Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та тортур".
Деталі: В МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини в Красногорську та посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії.
Що передувало:
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що "якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму" причетні до стрілянини, то вони мають бути "безжально знищені, як терористи".
Передісторія:
- У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За попередніми даними, щонайменше 40 людей загинуло, 130 постраждали.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.
- Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до стрілянини, яка сталась в концертному залі в Московській області РФ 22 березня.