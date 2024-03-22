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МЗС категорично заперечує причетність України до стрілянини підмосковному Красногорську

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 березня 2024, 23:54
МЗС категорично заперечує причетність України до стрілянини підмосковному Красногорську
Фото: Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло звинувачення, що почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську 22 березня.

Джерело: заява на сайті МЗС

Дослівно: "Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства".

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Деталі: У відомстві нагадують, що російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році.

Дослівно: "Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та тортур".

Деталі: В МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини в Красногорську та посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії.

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Що передувало:

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що "якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму" причетні до стрілянини, то вони мають бути "безжально знищені, як терористи".

Передісторія:

  • У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За попередніми даними, щонайменше 40 людей загинуло, 130 постраждали.
  • В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.
  • Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей.
  • Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до стрілянини, яка сталась в концертному залі в Московській області РФ 22 березня.

Теми: МЗСРосіятеракт
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