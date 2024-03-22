МИД категорически отрицает причастность Украины к стрельбе подмосковном Красногорске
Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло обвинения, которые начали раздаваться от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске 22 марта.
Источник: заявление на сайте МИД
Дословно: "Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля в целях дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества".
Детали: В ведомстве напоминают, что у российского режима длинная история кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году.
Дословно: "Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток".
Детали: В МИДе призвали международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии.
Что предшествовало:
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "если будет установлено, что это террористы киевского режима" причастны к стрельбе, то они должны быть "безжалостно уничтожены, как террористы".
Предистория:
- В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По предварительным данным, по меньшей мере 40 человек погибли, 130 пострадали.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.
- Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к вооруженному нападению на концертный зал в Подмосковье, во время которого погибли десятки людей.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта.