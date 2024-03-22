МИД категорически отрицает причастность Украины к стрельбе подмосковном Красногорске

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло обвинения, которые начали раздаваться от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске 22 марта.

Источник: заявление на сайте МИД

Дословно: "Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля в целях дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества".

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Детали: В ведомстве напоминают, что у российского режима длинная история кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году.

Дословно: "Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток".

Детали: В МИДе призвали международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии.

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Что предшествовало:

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "если будет установлено, что это террористы киевского режима" причастны к стрельбе, то они должны быть "безжалостно уничтожены, как террористы".

Предистория: