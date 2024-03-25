У лікарні померла ще одна жертва ракетного удару по Кривому Рогу 12 березня
Понеділок, 25 березня 2024, 10:02
Кількість загиблих через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровщини зросла до 6, у лікарні від отриманих травм помер чоловік.
Джерело: голова Ради оборони міста Олександр Вілкул
Пряма мова: "У лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік".
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Деталі: Вілкул зазначає, що лікарі майже два тижні боролися за життя чоловіка, але його травми були несумісні з життям.
Передісторія:
- 12 березня росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59, її уламки впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Спершу повідомлялося, що троє людей загинули та понад 40 дістали поранення.
- Згодом стало відомо, що у лікарні померла поранена жінка, таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару зросла до 4.
- Поліція опублікувала відео перших хвилин порятунку людей після удару росіян по Кривому Рогу.
- 13 березня кількість загиблих після ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровщини зросла до 5, під завалами знайшли тіло чоловіка.
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