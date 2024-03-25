У лікарні померла ще одна жертва ракетного удару по Кривому Рогу 12 березня 

Кількість загиблих через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровщини зросла до 6, у лікарні від отриманих травм помер чоловік.

Джерело: голова Ради оборони міста Олександр Вілкул

Пряма мова: "У лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік".

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Деталі: Вілкул зазначає, що лікарі майже два тижні боролися за життя чоловіка, але його травми були несумісні з життям.

Передісторія:

12 березня росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59, її уламки впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Спершу повідомлялося, що троє людей загинули та понад 40 дістали поранення.

Згодом стало відомо, що у лікарні померла поранена жінка, таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару зросла до 4.

Поліція опублікувала відео перших хвилин порятунку людей після удару росіян по Кривому Рогу.

13 березня кількість загиблих після ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровщини зросла до 5, під завалами знайшли тіло чоловіка.