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У лікарні померла ще одна жертва ракетного удару по Кривому Рогу 12 березня 

Анастасія ПроцПонеділок, 25 березня 2024, 10:02
У лікарні померла ще одна жертва ракетного удару по Кривому Рогу 12 березня 
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу 12 березни. Фото: Олександр Вілкул

Кількість загиблих через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровщини зросла до 6, у лікарні від отриманих травм помер чоловік. 

Джерело: голова Ради оборони міста Олександр Вілкул

Пряма мова: "У лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік".

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Деталі: Вілкул зазначає, що лікарі майже два тижні боролися за життя чоловіка, але його травми були несумісні з життям.

Передісторія:

  • 12 березня росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59, її уламки впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Спершу повідомлялося, що троє людей загинули та понад 40 дістали поранення. 
  • Згодом стало відомо, що у лікарні померла поранена жінка, таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару зросла до 4.
  • Поліція опублікувала відео перших хвилин порятунку людей після удару росіян по Кривому Рогу.
  • 13 березня кількість загиблих після ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровщини зросла до 5, під завалами знайшли тіло чоловіка.

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Теми: Кривий РігУдаржертви
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