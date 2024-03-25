В больнице умерла еще одна жертва ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта 

Количество погибших из-за ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровщины возросло до 6, в больнице от полученных травм скончался мужчина.

Источник: председатель Совета обороны города Александр Вилкул

Прямая речь: "В больнице от полученных ранений скончался 59-летний мужчина".

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Детали: Вилкул отмечает, что врачи почти две недели боролись за жизнь мужчины, но его травмы были несовместимы с жизнью.

Предыстория:

12 марта россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59, ее обломки упали на многоэтажку, возник пожар. Тогда сообщалось, что три человека погибли и еще более 40 получили ранения.

Позже стало известно, что в больнице умерла раненая женщина, таким образом количество погибших от российского ракетного удара возросло до 4.

Полиция опубликовала видео первых минут спасения людей после удара россиян по Кривому Рогу.

13 марта количество погибших после ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровщины возросло до 5, под завалами нашли тело мужчины.