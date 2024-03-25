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В больнице умерла еще одна жертва ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта 

Анастасия ПроцПонедельник, 25 марта 2024, 10:02
В больнице умерла еще одна жертва ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта 
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта. Фото: Александр Вилкул

Количество погибших из-за ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровщины возросло до 6, в больнице от полученных травм скончался мужчина. 

Источник: председатель Совета обороны города Александр Вилкул

Прямая речь: "В больнице от полученных ранений скончался 59-летний мужчина".

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Детали: Вилкул отмечает, что врачи почти две недели боролись за жизнь мужчины, но его травмы были несовместимы с жизнью.

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Темы: Кривой РогУдаржертвы
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