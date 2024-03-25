В больнице умерла еще одна жертва ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта
Понедельник, 25 марта 2024, 10:02
Количество погибших из-за ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровщины возросло до 6, в больнице от полученных травм скончался мужчина.
Источник: председатель Совета обороны города Александр Вилкул
Прямая речь: "В больнице от полученных ранений скончался 59-летний мужчина".
Реклама:
Детали: Вилкул отмечает, что врачи почти две недели боролись за жизнь мужчины, но его травмы были несовместимы с жизнью.
Предыстория:
- 12 марта россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59, ее обломки упали на многоэтажку, возник пожар. Тогда сообщалось, что три человека погибли и еще более 40 получили ранения.
- Позже стало известно, что в больнице умерла раненая женщина, таким образом количество погибших от российского ракетного удара возросло до 4.
- Полиция опубликовала видео первых минут спасения людей после удара россиян по Кривому Рогу.
- 13 марта количество погибших после ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровщины возросло до 5, под завалами нашли тело мужчины.
ВИДЕО ДНЯ