Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 березня повідомив, що Олексія Данілова, про звільнення якого з посади секретаря РНБО стало відомо раніше, переводять на інший напрямок.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше.

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Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка – він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, він має відповідний досвід. Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави".

Що передувало:

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