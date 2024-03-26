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Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

Тетяна ОлійникВівторок, 26 березня 2024, 19:41
Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок
Володимир Зеленський. Фото - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 березня повідомив, що Олексія Данілова, про звільнення якого з посади секретаря РНБО стало відомо раніше, переводять на інший напрямок.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше.

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Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка – він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, він має відповідний досвід. Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави".

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 березня 2024 року Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив на цю посаду уже ексголову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
  • Данілов підбив символічний підсумок більш ніж 4-річної роботи та подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру.

Теми: ДаніловРНБОЗеленський
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