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Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление

Татьяна ОлейникВторник, 26 марта 2024, 19:41
Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление
Владимир Зеленский. Фото - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 марта сообщил, что Алексея Данилова, об уходе которого с должности секретаря СНБО стало известно ранее, переводят на другое направление.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые замены. Я благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится в другое направление. Об этом позже.

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Новым секретарем СНБО я назначил Александра Литвиненко – он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые есть перед Советом нацбезопасности и обороны. Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко, имеющий соответствующий опыт. В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 марта 2024 года Зеленский уволил Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на эту должность уже экспредседателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
  • Данилов подвел символический итог более чем 4-летней работы и поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие.

Темы: ДаниловСНБОЗеленский
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