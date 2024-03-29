Сирський вперше прокоментував відставку Залужного

Коментуючи своє призначення на посаду головнокомандувача Збройних сил замість Валерія Залужного, генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що президент Володимир Зеленський, очевидно, мав для того "вагомі причини", а обов'язок військових – виконувати накази.

Джерело: головком Сирський в інтерв'ю "Укрінформу"

Деталі: Призначення Сирського відбулося після гучної і не зовсім зрозумілої відставки з цієї посади генерала Валерія Залужного. Журналіст поцікавився, з чим були пов’язані такі зміни, як і переформатування, практично, усього військового керівництва.

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Пряма мова: "У військових є один обов’язок – ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, – це означає, що ці причини – вагомі.

Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше. Працювали як одна команда. Бажаю йому успіху на новій і дуже відповідальній посаді".

Деталі: Сирський запевнив, що "всі знання і весь досвід, який був набутий вже під час повномасштабної війни у боях з переважальними силами противника, будуть спрямовані на підвищення ефективності наших дій та максимального ураження ударних угруповань противника".

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Головком зазначив, що склад Генерального штабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом бойових дій, який вони набували на полях вже цієї війни.

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