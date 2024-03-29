Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного

Комментируя свое назначение на должность главнокомандующего Вооруженных сил вместо Валерия Залужного, генерал-полковник Александр Сырский отметил, что президент Владимир Зеленский, очевидно, имел для этого "веские причины", а обязанность военных - выполнять приказы.

Источник: главком Сырский в интервью "Укринформу"

Детали: Назначение Сырского произошло после громкой и не совсем понятной отставки с этой должности генерала Валерия Залужного. Журналист поинтересовался, с чем были связаны такие изменения, как и переформатирование, практически, всего военного руководства.

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Прямая речь: "У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Поэтому если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это означает, что эти причины - весомые.

Мы с Валерием Федоровичем работали бок о бок в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше. Работали как одна команда. Желаю ему успеха на новой и очень ответственной должности".

Детали: Сырский заверил, что "все знания и весь опыт, который был приобретен уже во время полномасштабной войны в боях с превосходящими силами противника, будут направлены на повышение эффективности наших действий и максимального поражения ударных группировок противника".

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Главком отметил, что состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий, который они приобретали на полях уже этой войны.

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