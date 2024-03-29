Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного
Комментируя свое назначение на должность главнокомандующего Вооруженных сил вместо Валерия Залужного, генерал-полковник Александр Сырский отметил, что президент Владимир Зеленский, очевидно, имел для этого "веские причины", а обязанность военных - выполнять приказы.
Источник: главком Сырский в интервью "Укринформу"
Детали: Назначение Сырского произошло после громкой и не совсем понятной отставки с этой должности генерала Валерия Залужного. Журналист поинтересовался, с чем были связаны такие изменения, как и переформатирование, практически, всего военного руководства.
Прямая речь: "У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Поэтому если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это означает, что эти причины - весомые.
Мы с Валерием Федоровичем работали бок о бок в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше. Работали как одна команда. Желаю ему успеха на новой и очень ответственной должности".
Детали: Сырский заверил, что "все знания и весь опыт, который был приобретен уже во время полномасштабной войны в боях с превосходящими силами противника, будут направлены на повышение эффективности наших действий и максимального поражения ударных группировок противника".
Главком отметил, что состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий, который они приобретали на полях уже этой войны.
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Предыстория:
- 8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.
- 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.
- 9 марта стало известно, что генерал Валерий Залужый и генерал-лейтенант Сергей Шаптала были уволены с военной службы решением ВВК по состоянию здоровья.