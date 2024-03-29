Загибель помічника Залужного: ДБР встановило, де офіцер узяв гранати для "оригінального подарунка"
Офіцер з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ Олег Тімченко не визнає провину у вбивстві колеги Геннадія Частякова, при цьому поліграф підтвердив, що злого умислу підозрюваний не мав.
Джерело: радниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону
Деталі: 29 березня Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тімченка: йому змінили підозру і тепер інкримінують убивство через необережність.
Пряма мова Сапьян: "В процесі слідства працівники ДБР встановили, що підозрюваний отримав гранати в одній з військових частин і мав здати їх на склад за місцем проходження своєї служби.
Як ми з вами розуміємо, він цього не зробив і зберігав їх у своєму кабінеті. В якийсь момент ним було ухвалено рішення, що це стане досить оригінальним подарунком колезі Геннадію Частякову.
Всього, за даними слідства, гранат було 8 (зберігалися в кабінеті), він подарував 6, запакувавши з пляшкою віскі. Іменинник того дня вирішив, що це не справжні гранати, а чарки, і почав їх відкривати. Ми знаємо, до чого це призвело".
Деталі: На уточнююче запитання журналістів Сапьян повідомила, що підозрюваний не визнає свою провину.
При цьому, за її словами, дослідження з допомогою поліграфа показало, що в його діях не було умисності.
Також Тімченко наполягає, що попереджав Частякова про справжність боєприпасів, але його слова спростовуються показами свідків, зазначила радниця.
Передісторія:
- Ввечері понеділка 6 листопада 2023 року стало відомо, що в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в своєму домі загинув 39 річний військовий. Його 13-річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником (на той момент) головнокомандувача Валерія Залужного.
- Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова за трагічних обставин і висловив співчуття родині.
- Дружина загиблого Частякова розповіла, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому. 6 листопада Частяков відзначав день народження.
- Співрозмовник УП в Генштабі зазначав, що Частяков закінчував Військову академію в Одесі і точно знав, як поводитися з гранатою.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.