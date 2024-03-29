Загибель помічника Залужного: ДБР встановило, де офіцер узяв гранати для "оригінального подарунка"

Офіцер з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ Олег Тімченко не визнає провину у вбивстві колеги Геннадія Частякова, при цьому поліграф підтвердив, що злого умислу підозрюваний не мав.

Джерело: радниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону

Деталі: 29 березня Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тімченка: йому змінили підозру і тепер інкримінують убивство через необережність.

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Пряма мова Сапьян: "В процесі слідства працівники ДБР встановили, що підозрюваний отримав гранати в одній з військових частин і мав здати їх на склад за місцем проходження своєї служби.

Як ми з вами розуміємо, він цього не зробив і зберігав їх у своєму кабінеті. В якийсь момент ним було ухвалено рішення, що це стане досить оригінальним подарунком колезі Геннадію Частякову.

Всього, за даними слідства, гранат було 8 (зберігалися в кабінеті), він подарував 6, запакувавши з пляшкою віскі. Іменинник того дня вирішив, що це не справжні гранати, а чарки, і почав їх відкривати. Ми знаємо, до чого це призвело".

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Деталі: На уточнююче запитання журналістів Сапьян повідомила, що підозрюваний не визнає свою провину.

При цьому, за її словами, дослідження з допомогою поліграфа показало, що в його діях не було умисності.

Також Тімченко наполягає, що попереджав Частякова про справжність боєприпасів, але його слова спростовуються показами свідків, зазначила радниця.

Передісторія: