Гибель помощника Залужного: ГБР установило, где офицер взял гранаты для "оригинального подарка"
Офицер из Аппарата помощников главнокомандующего ВСУ Олег Тимченко не признает вину в убийстве коллеги Геннадия Частякова, при этом полиграф подтвердил, что злого умысла подозреваемый не имел.
Источник: советник ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона
Детали: 29 марта Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования в отношении Тимченко: ему изменили подозрение и теперь инкриминируют убийство по неосторожности.
Прямая речь Сапьян: "В процессе следствия работники ГБР установили, что подозреваемый получил гранаты в одной из воинских частей и должен был сдать их на склад по месту прохождения своей службы.
Как мы с вами понимаем, он этого не сделал и хранил их в своем кабинете. В какой-то момент им было принято решение, что это станет довольно оригинальным подарком коллеге Геннадию Частякову.
Всего, по данным следствия, гранат было 8 (хранились в кабинете), он подарил 6, запаковав с бутылкой виски. Именинник в тот день решил, что это не настоящие гранаты, а рюмки, и начал их открывать. Мы знаем, к чему это привело".
Детали: На уточняющий вопрос журналистов Сапьян сообщила, что подозреваемый не признает свою вину.
При этом, по ее словам, исследование с помощью полиграфа показало, что в его действиях не было умышленности.
Также Тимченко настаивает, что предупреждал Частякова о подлинности боеприпасов, но его слова опровергаются показаниями свидетелей, отметила советник.
Предыстория:
- Вечером 6 ноября 2023 года стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником (на тот момент) главнокомандующего Валерия Залужного.
- Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
- Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
- Собеседник УП в Генштабе отмечал, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.