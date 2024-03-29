Гибель помощника Залужного: ГБР установило, где офицер взял гранаты для "оригинального подарка"

Офицер из Аппарата помощников главнокомандующего ВСУ Олег Тимченко не признает вину в убийстве коллеги Геннадия Частякова, при этом полиграф подтвердил, что злого умысла подозреваемый не имел.

Источник: советник ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Детали: 29 марта Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования в отношении Тимченко: ему изменили подозрение и теперь инкриминируют убийство по неосторожности.

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Прямая речь Сапьян: "В процессе следствия работники ГБР установили, что подозреваемый получил гранаты в одной из воинских частей и должен был сдать их на склад по месту прохождения своей службы.

Как мы с вами понимаем, он этого не сделал и хранил их в своем кабинете. В какой-то момент им было принято решение, что это станет довольно оригинальным подарком коллеге Геннадию Частякову.

Всего, по данным следствия, гранат было 8 (хранились в кабинете), он подарил 6, запаковав с бутылкой виски. Именинник в тот день решил, что это не настоящие гранаты, а рюмки, и начал их открывать. Мы знаем, к чему это привело".

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Детали: На уточняющий вопрос журналистов Сапьян сообщила, что подозреваемый не признает свою вину.

При этом, по ее словам, исследование с помощью полиграфа показало, что в его действиях не было умышленности.

Также Тимченко настаивает, что предупреждал Частякова о подлинности боеприпасов, но его слова опровергаются показаниями свидетелей, отметила советник.

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