Загибель помічника Залужного: офіцеру оголосили підозру у вбивстві з необережності

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову, йому інкриміновано вбивство через необережність.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Фігуранту повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність...

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Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років".

Деталі: На першочерговій стадії досудового розслідування Тімченку повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів. У той трагічний день (6 листопада 2023 року) чоловік передав Частякову вибуховий "подарунок" з гранатами на честь дня народження.

При цьому він не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої, наголошують у ДБР.

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Як наслідок, під час розпакування "подарунка" вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був упевнений що це сувенірні чарки, зазначають у Бюро.

Від отриманих поранень військовий загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.

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