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Загибель помічника Залужного: офіцеру оголосили підозру у вбивстві з необережності

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 березня 2024, 11:31
Загибель помічника Залужного: офіцеру оголосили підозру у вбивстві з необережності
ФОТО З МІСЦЯ ЗАГИБЕЛІ ГЕННАДІЯ ЧАСТЯКОВА, НАДАНЕ УП ДЖЕРЕЛОМ

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову, йому інкриміновано вбивство через необережність.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Фігуранту повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність...

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Деталі: На першочерговій стадії досудового розслідування Тімченку повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів. У той трагічний день (6 листопада 2023 року) чоловік передав Частякову вибуховий "подарунок" з гранатами на честь дня народження.

При цьому він не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої, наголошують у ДБР.

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Як наслідок, під час розпакування "подарунка" вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був упевнений що це сувенірні чарки, зазначають у Бюро.

Від отриманих поранень військовий загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.

Передісторія:

  • Ввечері понеділка 6 листопада 2023 року стало відомо, що в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в своєму домі загинув 39 річний військовий. Його 13-річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником (на той момент) головнокомандувача Валерія Залужного.
  • Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова за трагічних обставин і висловив співчуття родині.
  • Дружина загиблого Частякова розповіла, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому. 6 листопада Частяков відзначав день народження.
  • Співрозмовник УП в Генштабі зазначав, що Частяков закінчував Військову академію в Одесі і точно знав, як поводитися з гранатою.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце.  Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
  • Олег Тімченко, який подарував гранати Частякову, заявив слідству, що попереджав про справжність цих боєприпасів.

Теми: Залужнийнадзвичайна подіяДБР
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