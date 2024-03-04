США розглядають заборону продажу нафти Китаю зі Стратегічного резерву

Представлений лідерами Конгресу в неділю законопроєкт фінансування уряду США містить заборону Китаю купувати нафту зі Стратегічного нафтового резерву (СНР). Прагнення до більш жорсткої лінії щодо Китаю – одне з небагатьох, що об'єднує обидві партії у Конгресі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У публікації зазначається, що питання продажу нафти Китаю зі Стратегічного нафтового резерву загострилося після того, як у 2022 році президент Джо Байден оголосив про продаж 180 мільйонів барелів нафти СНР, щоб зменшити ціни на бензин, які різко зросли після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Вказується, що прагнення до більш жорсткої лінії щодо Китаю – одне з небагатьох, що об'єднує обидві партії у розділеному Конгресі США, і законодавці представили десятки законопроєктів, які спрямовані на вирішення проблеми конкуренції з урядом КНР.

У 2022 році СНР продав один мільйон барелів компанії UNIPEC America – підрозділу китайської Sinopec. У 2017 році, за часів колишнього президента Дональда Трампа, частину нафти СНР продали PetroChina International – дочірній компанії китайської державної нафтової компанії PetroChina Co Ltd.

Наразі СНР має понад 360 мільйонів барелів нафти, але його запаси близькі до 40-річного мінімуму через продажі сировини у 2022 році.

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У липні минулого року Сенат, контрольований демократами, 85 голосами проти 14 ухвалив законопроєкт про заборону експорту нафти з СНР до Китаю.

Втім, за словами сенатора від демократів Кріса Мерфі, це мало незначний політичний вплив і, ймовірно, завдало більше шкоди, ніж користі.

У 2022 році американські нафтові компанії продали до КНР 83 мільйони барелів нафти.

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