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Нардеп Столар за перший рік повномасштабної війни орендував нерухомість в Монако та ОАЕ

Тетяна ОлійникПонеділок, 4 березня 2024, 20:24
Нардеп Столар за перший рік повномасштабної війни орендував нерухомість в Монако та ОАЕ
ВАДИМ СТОЛАР, ФОТО З FACEBOOK

Журналісти Bihus.Info знайшли в деклараціях нардепа Вадима Столара та його колишньої дружини 6 нових компаній у ОАЕ за 2022 рік, а також орендовану нерухомість в Дубаї та Монако.

Джерело: матеріал Bihus.Info

Деталі: Депутат Вадим Столар, обраний в парламент від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", за даними журналістів ще до початку повномасштабного вторгнення виїхав з України.

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Журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач вже знаходив нардепа на Лазуровому узбережжі Франції, де Столар орендував маєток. Щоправда, в декларації за 2022-й, яку депутат подав нещодавно, будинку не знайшлося.

Але там є дані про оренду квартири на майже 600 квадратних метрів у Монако. Подібні помешкання коштують 130 000 євро на місяць. 

Також, судячи з документа, родина також орендувала пентхаус в ОАЕ, площею у майже 500 квадратних метрів. Схожі за площею апартаменти в Дубаї коштують від 800 000 до 1 млн доларів на рік.

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Дослівно Bihus.Info: "У Дубаї, схоже, переїхав і бізнес нині вже колишньої дружини нардепа. Судячи з декларації Інна Майструк у 2022-му стала власницею аж шести нових компаній в Об’єднаних Арабських Еміратах. Дві з них мають назву ідентичну до української будівельної компанії – ENSO, про зв’язки зі Столаром якої Bihus.Info вже неодноразово розповідали раніше. ENSO INVESTMENT L.L.C. та  ENSO DEVELOPMENT L.L.C. зареєстрували у Дубаї в травні-червні 2022 року. 

Судячи зі сайту і Linkedin обох дубайських ENSO, офіс цього холдингу розмістили в розкішному хмарочосі Boulevard plaza 2. Ціна на оренду невеликого офісу в цій будівлі стартує від 300 000 доларів на рік".

Деталі: Крім того, у декларації вказано, що у 2022-ому Столар та його рідня зберігали понад три мільйони доларів у банку на острові Домініка, понад два мільйони євро в Австрійському Oberbank та 700 000 доларів у банках Дубаї.

Теми: декларації
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