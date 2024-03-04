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Нардеп Столар за первый год полномасштабной войны арендовал недвижимость в Монако и ОАЭ

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 марта 2024, 20:24
Нардеп Столар за первый год полномасштабной войны арендовал недвижимость в Монако и ОАЭ
ВАДИМ СТОЛАР, ФОТО С FACEBOOK

Журналисты Bihus.Info нашли в декларациях нардепа Вадима Столара и его бывшей жены 6 новых компаний в ОАЭ за 2022 год, а также арендуемую недвижимость в Дубае и Монако.

Источник: материал Bihus.Info

Детали: Депутат Вадим Столар, избранный в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За життя", по данным журналистов, еще до начала полномасштабного вторжения уехал из Украины.

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Журналист-расследователь УП Михаил Ткач уже находил нардепа на Лазурном побережье Франции, где Столар арендовал имение. Правда, в декларации за 2022-й, которую депутат подал недавно, дома не нашлось.

Но есть данные об аренде квартиры на почти 600 квадратных метров в Монако. Подобные жилья стоят 130 000 евро в месяц.

Также, судя по документу, семья также арендовала пентхаус в ОАЭ, площадью почти 500 квадратных метров. Похожие по площади апартаменты в Дубае стоят от 800 000 до 1 млн долларов в год.

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Дословно Bihus.Info: "В Дубае, похоже, переехал и бизнес ныне уже бывшей жены нардепа. Судя по декларации Инна Майструк в 2022-м стала владелицей шести новых компаний в Объединенных Арабских Эмиратах. Две из них называются идентичными украинской строительной компании – ENSO, о связях со Столаром которой Bihus.Info уже неоднократно рассказывали ранее: ENSO INVESTMENT L.L.C и ENSO DEVELOPMENT L.L.C., зарегистрировали в Дубае в мае-июне 2022 года.

Судя по сайту и Linkedin обоих дубайских ENSO, офис этого холдинга разместили в роскошном небоскребе Boulevard plaza 2. Цена на аренду небольшого офиса в этом здании стартует от 300 000 долларов в год.

Детали: Кроме того, в декларации указано, что в 2022-м Столар и его родня хранили более трех миллионов долларов в банке на острове Доминика, более двух миллионов евро в Австрийском Oberbank и 700 000 долларов в банках Дубаи.

Темы: декларации
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