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Білий дім: Путін використовує нездатність Конгресу проголосувати за допомогу Україні

Олена ІвашківВівторок, 5 березня 2024, 01:39
Білий дім: Путін використовує нездатність Конгресу проголосувати за допомогу Україні
Український військовий, фото: Генштаб ЗСУ

В адміністрації Байдена вважають, що Путін має безперечну практичну вигоду від того, що Конгрес США зволікає з ухваленням допомоги для України, адже це дається взнаки на полі бою.

Джерело: заява радника Білого дому Джона Кірбі, "Укрінформ"

Деталі: За його словами, дисфункція системи на Капітолійському пагорбі безперечно дає Путіну можливість розміщувати власні військові позиції з більшою перевагою.

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Кремль "безсумнівно використовує" нездатність американського Конгресу просунутися з допомогою Україні, зазначив Кірбі, нагадавши, що після захоплення Авдіївки росіяни не зупиняються та намагаються просунутися вглиб українських позицій.

За його словами, українським захисникам дедалі важче утримувати рубежі без підтримки Сполучених Штатів, на яку вони розраховували.

У цьому контексті представник Білого дому вкотре виступив із закликом до Конгресу ухвалити необхідний пакет допомоги Україні.

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Теми: СШАдопомога Україні
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