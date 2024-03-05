На фронті за добу відбулося 74 боєзіткнення − Генштаб

Протягом минулої доби росіяни намагалися наступати на 7 напрямках, загалом на фронті відбулося 74 бойових зіткнення; росіяни завдали 5 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах; вночі атакували 22 "Шахедами", 18 з яких знищила ППО.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чуйківка Сумської області та Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне, Кислівка, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Твердохлібове, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новоселівка, Верхньокам’янське, Костянтинівка, Нью-Йорк, Дружба, Північне, Семенівка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Нетайлове, Калинове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області".

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Деталі: Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку росіяни здійснили 7 атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 28 атак росіян в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де окупанти 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили 1 атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас авіація сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та 1 наземній станції управління БпЛА росіян. Також сили протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах окупантів.