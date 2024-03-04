Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни перекидають резерви, щоб взяти Новомихайлівку – ОСУВ "Таврія"

Євген КізіловПонеділок, 4 березня 2024, 21:53
Росіяни перекидають резерви, щоб взяти Новомихайлівку – ОСУВ Таврія
Мапа: Google Maps

Ворог зосереджує дуже значні резерви в районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку (раніше Мар'їнський). Він перекидає сюди підкріплення, щоб взяти село.

Джерело: начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: За його словами, станом на зараз Новопавлівський - один із "гарячих" напрямків на фронті.

Реклама:

Пряма мова: "Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і на її околицях – 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім".

 
Мапа: проєкт DeepState

Що передувало: У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.

У понеділок Лиховій також повідомив, що Сили оборони зупинили подальше просування ворога на Авдіївському напрямку в районі населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, доповнено Російські добровольці заявили, що знищили 2 склади БК у Тьоткіному

фото, відеоПід Харковом ледь не згоріло село: пожежу гасили 13 годин. Паліїв трави просять схаменутися

Возз’єднання України з РФ: Медведєв озвучив так звану "російську формулу миру"

Через обстріли РФ на Сумщині зник теле і радіосигнал, можливі перебої мобільного зв'язку

У Білому домі очікують, що країни НАТО збільшать свої оборонні внески

ISW попередив про небезпеку раптового прориву російських військ

Усі новини...
Зеленський зробив низку призначень у Силах оборони
Двоє рятувальників загинули на Донеччині: окупанти вдарили по них безпілотником
Розробники дронів "Магура" розкрили тактику бою, яка дозволяє нищити ворожі кораблі
Повітряні сили уразили об’єкт ворога на Херсонщині французькою авіабомбою
Останні новини
13:16
Авто та нерухомість замість бронежилетів для ЗСУ: У Фінляндії затримали підозрюваних у відмиванні грошей Міноборони
13:16
Рада закликала уряди і парламенти світу осудити і протидіяти "виборам Путіна" на окупованих територіях
12:56
Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів
12:50
відео, доповнено Російські добровольці заявили, що знищили 2 склади БК у Тьоткіному
12:46
З тимчасово окупованих територій повернули ще трьох дітей
12:42
Олещук: Patriot продовжує вести роботу у визначених районах прифронтових територій
12:42
бокс Тренер збірної: У нас немає команди, бокс розвалився давно і зробив це Продивус
12:40
Віцепрезидент "Лукойлу", який раптово помер напередодні, вчинив самогубство - росЗМІ
12:37
У Дубаї заарештували провідного гравця московського "Спартака"
12:30
SpaceX отримала дозвіл на запуск третього польоту Starship
Усі новини...
Реклама: