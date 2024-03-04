Росіяни перекидають резерви, щоб взяти Новомихайлівку – ОСУВ "Таврія"

Ворог зосереджує дуже значні резерви в районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку (раніше Мар'їнський). Він перекидає сюди підкріплення, щоб взяти село.

Джерело: начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: За його словами, станом на зараз Новопавлівський - один із "гарячих" напрямків на фронті.

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Пряма мова: "Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і на її околицях – 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім".

Мапа: проєкт DeepState

Що передувало: У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.

У понеділок Лиховій також повідомив, що Сили оборони зупинили подальше просування ворога на Авдіївському напрямку в районі населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.