Євросоюз відреагував на вбивство Росією 12 людей в Одесі

Російський дрон ударив по багатоповерхівці в Одесі 2 березня, в результаті чого загинули 12 людей, з яких п’ятеро – діти. Європейський Союз назвав це воєнним злочином.

Джерело: речник Європейської комісії Петер Стано в X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Стано, навмисні атаки РФ проти мирних жителів – це воєнний злочин і "ще один приклад відповіді Путіна тим, хто вважає, що мир із Росією можливий".

"ЄС продовжить підтримувати Україну, хай що буде", – наголосив він.

