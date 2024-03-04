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Євросоюз відреагував на вбивство Росією 12 людей в Одесі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 березня 2024, 19:03
Євросоюз відреагував на вбивство Росією 12 людей в Одесі
Петер Стано. Фото: Getty Images

Російський дрон ударив по багатоповерхівці в Одесі 2 березня, в результаті чого загинули 12 людей, з яких п’ятеро – діти. Європейський Союз назвав це воєнним злочином.

Джерело: речник Європейської комісії Петер Стано в X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Стано, навмисні атаки РФ проти мирних жителів – це воєнний злочин і "ще один приклад відповіді Путіна тим, хто вважає, що мир із Росією можливий".

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"ЄС продовжить підтримувати Україну, хай що буде", – наголосив він.

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Нагадаємо: В результаті влучання російського "Шахеда" у багатоповерхівку в Одесі 2 березня загинули 12 людей і постраждали ще 20, двоє з яких перебувають у реанімації у важкому стані.

Серед загиблих – п'ятеро дітей: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому у липні мало виповнитися 10 років.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи трагедію, заявив, що для Росії мають бути "серйозні і негайні наслідки, а не тривала безкарність".

Теми: ЄСОдесаракетний ударвійна
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