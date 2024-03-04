Євросоюз відреагував на вбивство Росією 12 людей в Одесі

Російський дрон ударив по багатоповерхівці в Одесі 2 березня, в результаті чого загинули 12 людей, з яких п’ятеро – діти. Європейський Союз назвав це воєнним злочином.

Джерело: речник Європейської комісії Петер Стано в X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Стано, навмисні атаки РФ проти мирних жителів – це воєнний злочин і "ще один приклад відповіді Путіна тим, хто вважає, що мир із Росією можливий".

Реклама:

"ЄС продовжить підтримувати Україну, хай що буде", – наголосив він.

Ukraine: heavy drone attacks on Odesa over the weekend killed 12people,incl 5 children. Intentional targeting of civilians = war crime & is yet another example of Putin’s response to those who think peace with 🇷🇺 is possible. 🇪🇺will continue supporting 🇺🇦 with whatever it takes. https://t.co/hQGrAIzmA3 — Peter Stano (@ExtSpoxEU) March 4, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В результаті влучання російського "Шахеда" у багатоповерхівку в Одесі 2 березня загинули 12 людей і постраждали ще 20, двоє з яких перебувають у реанімації у важкому стані.

Серед загиблих – п'ятеро дітей: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому у липні мало виповнитися 10 років.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи трагедію, заявив, що для Росії мають бути "серйозні і негайні наслідки, а не тривала безкарність".