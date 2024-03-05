Франція запросила Україну, союзників та генсека НАТО на відеозустріч - ЗМІ

Франція запросила главу МЗС України, міністрів закордонних справ та оборони головних союзників Києва та генсека НАТО взяти участь у відеоконференції 7 березня, щоб продемонструвати "єдиний фронт" та виробити конкретні пропозиції щодо посилення підтримки України.

Джерело: інформагентство Reuters, яке ознайомилося із відповідним запрошенням Парижа, пише "Європейська правда"

Деталі: У запрошенні зазначено, що на зустрічі будуть розглянуті шляхи прискорення надання ключових можливостей, зокрема, постачання та виробництва артилерійських снарядів, а також організація системи, яка дозволить партнерам поліпшити способи вивільнення своїх запасів боєприпасів та створити нові опції для ракет середньої й великої дальності.

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У запрошенні йдеться, що, "не стаючи стороною конфлікту", зустріч також вивчатиме можливості підтримки через кіберзахист, розмінування, охорону кордону з Білоруссю та координацію виробництва й технічного обслуговування обладнання в Україні.

В ньому не згадується про направлення в Україну небойового контингенту, хоча французькі посадовці припускають, що це можливо, вказує Reuters.

Запрошення від імені глав МЗС та Міноборони Франції надіслали міністрам, генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу та главі зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю. Останні двоє не отримували запрошення на неформальний саміт союзників у Парижі 26 лютого.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також візьме участь у зустрічі по відеозв'язку, повідомили інформагентству неназвані дипломати.

Ще однією темою, яку планують обговорити, буде підтримка країн, яким безпосередньо загрожує Росія, зокрема, сусідня з Україною Молдова.

Три дипломати повідомили Reuters, що президентка Молдови Мая Санду прибуде до Парижа в четвер для окремих переговорів з Макроном.

Раніше, говорячи про війну РФ проти України, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що настав час активізуватися і "не бути боягузами".

Нагадаємо, Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США – міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.