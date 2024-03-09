Росіяни вдарили ракетою по Одещині – влучили у поле

Військові повідомили про запуск ракети росіянами у бік Одеської області.

Джерело: Повітряні сили, Сили оборони Півдня

Деталі: За даними Повітряних сил, ракета летить у напрямку Білгород-Дністровського району.

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По всій області оголошена тривога.

Оновлено: Військові пізніше уточнили, що у ранковий час ворог здійснив ракетний удар по Одещині.

З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випущено ракету Х-31, яка влучила в поле, поза межами населених пунктів.

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Зазначається, що люди та інфраструктура не постраждали.