Генсек ООН про події на Близькому Сході: Настав час відступити від краю прірви

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерріш заявив, що країни Близького Сходу перебувають на межі повномасштабного конфлікту й закликав до деескалації.

Джерело: Гутерріш під час екстреного засідання, скликаного на вимогу Постійного представника Ізраїлю після нападу Ірану, повідомляє CNN

Пряма мова: "Зараз настав час для максимальної стриманості… Народи регіону стикаються з реальною небезпекою руйнівного повномасштабного конфлікту. Зараз настав час для розрядки і деескалації…

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Настав час відступити від краю прірви. Життєво важливо уникати будь-яких дій, які можуть призвести до великих військових конфронтацій на кількох фронтах на Близькому Сході".

Деталі: Гутерріш зазначив, що ООН і країни-члени мають "спільну відповідальність" за залучення "всіх зацікавлених сторін для запобігання подальшій ескалації".

Він також закликав до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і Сектором Гази.

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"Ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі більше війни", – сказав він.

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