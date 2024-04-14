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Генсек ООН про події на Близькому Сході: Настав час відступити від краю прірви

Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 23:39
Генсек ООН про події на Близькому Сході: Настав час відступити від краю прірви
Антоніу Гутерріш, фото Getty Images

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерріш заявив, що країни Близького Сходу перебувають на межі повномасштабного конфлікту й закликав до деескалації.

Джерело: Гутерріш під час екстреного засідання, скликаного на вимогу Постійного представника Ізраїлю після нападу Ірану, повідомляє CNN

Пряма мова: "Зараз настав час для максимальної стриманості… Народи регіону стикаються з реальною небезпекою руйнівного повномасштабного конфлікту. Зараз настав час для розрядки і деескалації…

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Настав час відступити від краю прірви. Життєво важливо уникати будь-яких дій, які можуть призвести до великих військових конфронтацій на кількох фронтах на Близькому Сході".

Деталі: Гутерріш зазначив, що ООН і країни-члени мають "спільну відповідальність" за залучення "всіх зацікавлених сторін для запобігання подальшій ескалації".

Він також закликав до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і Сектором Гази.

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"Ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі більше війни", – сказав він.

Передісторія:

  • У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульській установі Ірану в Сирії. 
  • В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.
  • За даними джерел The New York Times, після телефонної розмови Нетаньягу з Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.
  • Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, після кількагодинної дискусії військовий кабінет Ізраїлю так і не вирішив, як і коли відповісти на масовану атаку Ірану.

Теми: ООНІзраїльІран
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