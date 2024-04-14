Генсек ООН о событиях на Ближнем Востоке: Пришло время отступить от края пропасти
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что страны Ближнего Востока находятся на грани полномасштабного конфликта и призвал к деэскалации.
Источник: Гутерриш во время экстренного заседания, созванного по требованию Постоянного представителя Израиля после нападения Ирана, сообщает CNN
Прямая речь: "Сейчас настало время для максимальной сдержанности... Народы региона сталкиваются с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время для разрядки и деэскалации...
Пришло время отступить от края пропасти. Жизненно важно избегать любых действий, которые могут привести к крупным военным конфронтациям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке".
Детали: Гутерриш отметил, что ООН и страны-члены имеют "общую ответственность" за привлечение "всех заинтересованных сторон для предотвращения дальнейшей эскалации".
Он также призвал к прекращению огня в конфликте между Израилем и Сектором Газы.
"Ни регион, ни мир не могут позволить себе больше войны", - сказал он.
Предыстория:
- В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому учреждению Ирана в Сирии.
- В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 - крылатые ракеты и 120 - баллистические, почти все их сбили.
- По данным источников The New York Times, после телефонного разговора Нетаньяху с Байденом Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану.
- Как сообщают израильские СМИ, после многочасовой дискуссии военный кабинет Израиля так и не решил, как и когда ответить на массированную атаку Ирана.