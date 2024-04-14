Генсек ООН о событиях на Ближнем Востоке: Пришло время отступить от края пропасти

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что страны Ближнего Востока находятся на грани полномасштабного конфликта и призвал к деэскалации.

Источник: Гутерриш во время экстренного заседания, созванного по требованию Постоянного представителя Израиля после нападения Ирана, сообщает CNN

Прямая речь: "Сейчас настало время для максимальной сдержанности... Народы региона сталкиваются с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время для разрядки и деэскалации...

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Пришло время отступить от края пропасти. Жизненно важно избегать любых действий, которые могут привести к крупным военным конфронтациям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке".

Детали: Гутерриш отметил, что ООН и страны-члены имеют "общую ответственность" за привлечение "всех заинтересованных сторон для предотвращения дальнейшей эскалации".

Он также призвал к прекращению огня в конфликте между Израилем и Сектором Газы.

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"Ни регион, ни мир не могут позволить себе больше войны", - сказал он.

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