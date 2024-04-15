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Зеленський: Ізраїль і Україна не є членами НАТО, але для захисту від терору потрібна лише воля

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 квітня 2024, 18:57
Зеленський: Ізраїль і Україна не є членами НАТО, але для захисту від терору потрібна лише воля
Зеленський. ілюстративне фото ОП

Пезидент Володимир Зеленський провів аналогію між Ізраїлем і Україною, які не є членами НАТО, та закликав міжнародних партнерів посилити зусилля проти російського терору, та пришвидшити надання ППО нашій країні.

Джерело: глава держави в Telegram за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача

Пряма мова: "Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання.

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Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне. Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі".

Деталі: Зазначається, що засідання Ставки 15 квітня було щодо двох найважливіших тем зараз: фронт та енергетика.

Зеленський заслухав доповіді військового керівництва, дані розвідок та доповіді представників енергетичної галузі.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульській установі Ірану в Сирії. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

Військові США заявили, що знищили понад 80 безпілотників і щонайменше 6 балістичних ракет, які атакували Ізраїль з Ірану та Ємену.

Британія підтвердила, що допомагала Ізраїлю збивати безпілотники під час атаки Ірану.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні, щоб уникати "прямого зіткнення військ НАТО з армією РФ".

Теми: ставкаЗеленськийвійна
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