Скоординована і масштабна серія – ISW про українські удари по цілях РФ у Криму та Мордовії

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), українські удари по цілях Росії у Криму та Мордовії є скоординованою і широкомасштабною серією.

Джерело: ISW

Дослівно: "Українські удари по російських авіаційних об'єктах в окупованому Криму, а також на території Росії, як видається, являють собою досить скоординовану і широкомасштабну серію ударів, спрямованих на російську авіацію, ППО та засоби радіолокаційного виявлення".

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Деталі: У звіті нагадують, що в ніч з 16 на 17 квітня українські війська завдали удару по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 квітня, демонструють вибухи на аеродромі в Джанкої, де базується російський 39-й окремий вертолітний полк (27-а зведена авіаційна дивізія 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу РФ).

Російські бойові та транспортні вертольоти надають російським військам виразні переваги в наступі та обороні, особливо на півдні України, і є законними військовими цілями, – наголошують аналітики.

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Також, за повідомленнями Головного управління військової розвідки (ГУР) України, 17 квітня українські безпілотники атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.

Крім того, ГУР заявило 17 квітня, що невідомі знищили російський вертоліт Мі-8 на аеродромі "Кряж" у Самарі й опублікувало відеозапис пожежі, натякаючи, що ГУР може бути причетним до цього удару.

Ключові висновки ISW за 17 квітня: