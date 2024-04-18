Скоординована і масштабна серія – ISW про українські удари по цілях РФ у Криму та Мордовії
На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), українські удари по цілях Росії у Криму та Мордовії є скоординованою і широкомасштабною серією.
Джерело: ISW
Дослівно: "Українські удари по російських авіаційних об'єктах в окупованому Криму, а також на території Росії, як видається, являють собою досить скоординовану і широкомасштабну серію ударів, спрямованих на російську авіацію, ППО та засоби радіолокаційного виявлення".
Деталі: У звіті нагадують, що в ніч з 16 на 17 квітня українські війська завдали удару по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої.
Геолокаційні кадри, опубліковані 16 квітня, демонструють вибухи на аеродромі в Джанкої, де базується російський 39-й окремий вертолітний полк (27-а зведена авіаційна дивізія 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу РФ).
Російські бойові та транспортні вертольоти надають російським військам виразні переваги в наступі та обороні, особливо на півдні України, і є законними військовими цілями, – наголошують аналітики.
Також, за повідомленнями Головного управління військової розвідки (ГУР) України, 17 квітня українські безпілотники атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.
Крім того, ГУР заявило 17 квітня, що невідомі знищили російський вертоліт Мі-8 на аеродромі "Кряж" у Самарі й опублікувало відеозапис пожежі, натякаючи, що ГУР може бути причетним до цього удару.
Ключові висновки ISW за 17 квітня:
- Українські сили завдали удару по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої в ніч з 16 на 17 квітня.
- За повідомленнями ГУР України, 17 квітня українські безпілотники атакували російські авіаційні об'єкти в Мордовії РФ.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно підтвердив 17 квітня, що російські так звані "миротворці" виходять з Нагірного Карабаху.
- Парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт, подібний до російського закону про "іноземних агентів" 17 квітня, за який вхопилися російські ЗМІ, щоб підтримати зусилля Кремля з посилення повідомлень про політичні розбіжності в західних і колишніх радянських країнах.
- Президент США Джо Байден попередив, що Росія та її партнери становлять зростаючу загрозу для НАТО, і наголосив, що безпекова допомога Україні з боку США може протистояти російській загрозі.
- Палата представників Конгресу США 17 квітня подала законопроєкт про додаткові асигнування, який передбачає виділення Україні близько 60 мільярдів доларів допомоги, і, як повідомляється, голосування щодо цього відбудеться 20 квітня.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та Донецька.
- Підконтрольна Кремлю Російська православна церква готує спеціальний навчальний курс для священнослужителів РПЦ, які перебувають у зоні бойових дій в Україні.