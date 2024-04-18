Скоординированная и масштабная серия – ISW об украинских ударах по целям РФ в Крыму и Мордовии
По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), украинские удары по целям России в Крыму и Мордовии являются скоординированной и широкомасштабной серией.
Источник: ISW
Дословно: "Украинские удары по российским авиационным объектам в оккупированном Крыму, а также на территории России, как представляется, представляют собой достаточно скоординированную и широкомасштабную серию ударов, направленных на российскую авиацию, ПВО и средства радиолокационного обнаружения".
Детали: В отчете напоминают, что в ночь с 16 на 17 апреля украинские войска нанесли удар по российскому военному аэродрому в оккупированном Джанкое.
Геолокационные кадры, опубликованные 16 апреля, демонстрируют взрывы на аэродроме в Джанкое, где базируется российский 39-й отдельный вертолетный полк (27-я сводная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ).
Российские боевые и транспортные вертолеты предоставляют российским войскам явные преимущества в наступлении и обороне, особенно на юге Украины, и являются законными военными целями, - отмечают аналитики.
Также, по сообщениям Главного управления военной разведки (ГУР) Украины, 17 апреля украинские беспилотники атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный в российском городе Ковылкино, что в Мордовии.
Кроме того, ГУР заявило 17 апреля, что неизвестные уничтожили российский вертолет Ми-8 на аэродроме "Кряж" в Самаре и опубликовало видеозапись пожара, намекая, что ГУР может быть причастен к этому удару.
Ключевые выводы ISW за 17 апреля:
- Украинские силы нанесли удар по российскому военному аэродрому в оккупированном Джанкое в ночь с 16 на 17 апреля.
- По сообщениям ГУР Украины, 17 апреля украинские беспилотники атаковали российские авиационные объекты в Мордовии РФ.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил 17 апреля, что российские так называемые "миротворцы" выходят из Нагорного Карабаха.
- Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект, подобный российскому закону об "иностранных агентах" 17 апреля, за который ухватились российские СМИ, чтобы поддержать усилия Кремля по усилению сообщений о политических разногласиях в западных и бывших советских странах.
- Президент США Джо Байден предупредил, что Россия и ее партнеры представляют растущую угрозу для НАТО, и подчеркнул, что помощь в сфере безопасности Украине со стороны США может противостоять российской угрозе.
- Палата представителей Конгресса США 17 апреля подала законопроект о дополнительных ассигнованиях, который предусматривает выделение Украине около 60 миллиардов долларов помощи, и, как сообщается, голосование по этому поводу состоится 20 апреля.
- Недавно российские войска совершили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и Донецка.
- Подконтрольная Кремлю Русская православная церковь готовит специальный учебный курс для священнослужителей РПЦ, находящихся в зоне боевых действий в Украине.