Генштаб показав кадри атаки по аеродрому в Джанкої
Генеральний штаб ЗСУ опублікував кадри нічної атаки по військовому аеродромі в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "У ніч з 16 на 17 квітня сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим".
Деталі: У відомстві нагадали, що в результаті атаки, у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
Водночас кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.
У Генштабі підкреслили, що ворожим військам цей удар завдав неочікуваних втрат в озброєнні та військовій техніці, тож бойовий потенціал окупантів чутливо понизився.
Передісторія:
- У ніч на 17 квітня 2024 року в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому.
- Партизанський рух "Атеш" повідомив, що низка ударів, яких було завдано по території Джанкойського аеродрому, була успішною.
- Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив удар Збройних сил України 17 квітня по аеродрому росіян в Джанкої.