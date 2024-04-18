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Генштаб показав кадри атаки по аеродрому в Джанкої

Альона Мазуренко Четвер, 18 квітня 2024, 16:23
Генштаб показав кадри атаки по аеродрому в Джанкої
скриншот

Генеральний штаб ЗСУ опублікував кадри нічної атаки по військовому аеродромі в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У ніч з 16 на 17 квітня сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим".

Деталі: У відомстві нагадали, що в результаті атаки, у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

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Водночас кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

У Генштабі підкреслили, що ворожим військам цей удар завдав неочікуваних втрат в озброєнні та військовій техніці, тож бойовий потенціал окупантів чутливо понизився.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У ніч на 17 квітня 2024 року в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому.
  • Партизанський рух "Атеш" повідомив, що низка ударів, яких було завдано по території Джанкойського аеродрому, була успішною.
  • Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив удар Збройних сил України 17 квітня по аеродрому росіян в Джанкої.

Теми: КримрозвідкабезпілотникиГУР
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