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Генштаб показал кадры атаки по аэродрому в Джанкое

Алена МазуренкоЧетверг, 18 апреля 2024, 16:23
Генштаб показал кадры атаки по аэродрому в Джанкое
скриншот

Генеральный штаб ВСУ опубликовал кадры ночной атаки по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма.

Источник: Генштаб

Дословно: "В ночь с 16 на 17 апреля силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым".

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Детали: В ведомстве напомнили, что в результате атаки, у врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

В то же время количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

В Генштабе подчеркнули, что вражеским войскам этот удар нанес неожиданные потери в вооружении и военной технике, поэтому боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился.

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Предыстория:

  • В ночь на 17 апреля 2024 года в оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома.
  • Партизанское движение "Атеш" сообщило, что ряд ударов, нанесенных по территории Джанкойского аэродрома, был успешным.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил удар Вооруженных сил Украины 17 апреля по аэродрому россиян в Джанкое.

Темы: КрымразведкабеспилотникиГУР
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