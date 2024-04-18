Генштаб показал кадры атаки по аэродрому в Джанкое
Генеральный штаб ВСУ опубликовал кадры ночной атаки по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма.
Источник: Генштаб
Дословно: "В ночь с 16 на 17 апреля силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым".
Детали: В ведомстве напомнили, что в результате атаки, у врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
В то же время количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.
В Генштабе подчеркнули, что вражеским войскам этот удар нанес неожиданные потери в вооружении и военной технике, поэтому боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился.
Предыстория:
- В ночь на 17 апреля 2024 года в оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома.
- Партизанское движение "Атеш" сообщило, что ряд ударов, нанесенных по территории Джанкойского аэродрома, был успешным.
- Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил удар Вооруженных сил Украины 17 апреля по аэродрому россиян в Джанкое.