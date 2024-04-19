Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

В частині України знову тривога: в Одесі − вибухи

Ірина БалачукП'ятниця, 19 квітня 2024, 13:54
В частині України знову тривога: в Одесі − вибухи
Скриншот з карти тривог

Влада оголосила повітряну тривогу у східних, південних та центральних областях, ЗМІ повідомляють, що в Одесі лунали вибухи.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ та Суспільне у Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

Реклама:

Деталі: Суспільне повідомляє, що в Одесі чули вибухи.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривогаОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

фотоСБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Усі новини...
повітряна тривога
У 8 областях лунала тривога через загрозу ударів балістикою
В Україні вила тривога: у Дніпрі пролунали вибухи
У низці областей вила повітряна тривога через російські ракети, у Чернігові лунали вибухи
Останні новини
20:38
Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для користувачів з українськими SIM-картками
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
Усі новини...
Реклама: