В частині України знову тривога: в Одесі − вибухи
П'ятниця, 19 квітня 2024, 13:54
Влада оголосила повітряну тривогу у східних, південних та центральних областях, ЗМІ повідомляють, що в Одесі лунали вибухи.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ та Суспільне у Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
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Деталі: Суспільне повідомляє, що в Одесі чули вибухи.
Передісторія:
- В ніч на 19 квітня Росія вдарила ракетами по Україні. По всій території країни оголошували повітряну тривогу. Вона тривала до 6:15. Окрім цього окупанти атакували "Шахедами".
- У Дніпрі окупанти поцілили у житловий будинок. П'ятиповерхівка частково зруйнована, там вирувала пожежа.
- У результаті російського удару у місті Дніпро загинули 2 людей, у Синельниковому загинули 6 людей, серед яких 2 дітей, ще 29 жителів області дістали поранення.
- Вдень19 квітня влада України оголошувала повітряну тривогу у 8 областях через загрозу ударів балістикою.
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