В части Украины снова тревога: в Одессе − взрывы
Пятница, 19 апреля 2024, 13:54
Власти объявили воздушную тревогу в восточных, южных и центральных областях, СМИ сообщают, что в Одессе раздавались взрывы.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ и Общественное в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
Реклама:
Детали: Общественное сообщает, что в Одессе слышали взрывы.
Предыстория:
- В ночь на 19 апреля Россия ударила ракетами по Украине. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Она продолжалась до 6:15. Кроме этого оккупанты атаковали "Шахедами".
- В Днепре оккупанты попали в жилой дом. Пятиэтажка частично разрушена, там бушевал пожар.
- В результате российского удара в городе Днепр погибли 2 человека, в Синельниковом погибли 6 человек, среди которых двое детей, еще 29 жителей области получили ранения.
- Днем 19 апреля власти Украины объявляли воздушную тревогу в 8 областях из-за угрозы ударов баллистикой.
ВИДЕО ДНЯ