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В части Украины снова тревога: в Одессе − взрывы

Ирина БалачукПятница, 19 апреля 2024, 13:54
В части Украины снова тревога: в Одессе − взрывы
Скриншот с карты тревог

Власти объявили воздушную тревогу в восточных, южных и центральных областях, СМИ сообщают, что в Одессе раздавались взрывы.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ и Общественное в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

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Детали: Общественное сообщает, что в Одессе слышали взрывы.

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Темы: воздушная тревогаОдесса
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