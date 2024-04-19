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Іран не планує відповідати Ізраїлю після останньої атаки – ЗМІ 

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 квітня 2024, 15:30
Іран не планує відповідати Ізраїлю після останньої атаки – ЗМІ 
MICHAEL GRUBER/GETTY IMAGES

Іранський чиновник на умовах анонімності розповів, що Іран не планує негайної відплати Ізраїлю після атаки безпілотника на місто Ісфахан на південь від Тегерана.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Високопоставлений іранський чиновник заявив виданню, що Іран не планує негайної відплати Ізраїлю. Про це він сказав після атаки безпілотника на місто на південь від Тегерана.

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Чиновник також поставив під сумнів те, що за атакою в Ісфахані стоїть Ізраїль, незважаючи на коментарі деяких ізраїльських політиків, які практично взяли на себе відповідальність.

У виданні вважають, що коментарі високопосадовця свідчать про те, що Тегеран, можливо, не зацікавлений у тому, щоб ризикувати війною заради виконання погроз напасти на Ізраїль.

Іранський чиновник додав, що Іран не планує негайно завдавати удару у відповідь на цю атаку.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє Washington Post з посиланням на ізраїльського чиновника, удар мав на меті продемонструвати, що Ізраїль здатен досягти Ірану своєю зброєю.

Передісторія: 

  • Вранці в п'ятницю 19 квітня Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану.
  • В неділю видання Axios із посиланням на неназваного представника Білого дому повідомило, що президент США Джо Байден під час розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку по Ізраїлю, що сталася в ніч на неділю.
  • За даними джерел The New York Times, після телефонної розмови Нетаньягу з Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.
  • У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульській установі Ірану в Сирії. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

Теми: ІзраїльІранвійна
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