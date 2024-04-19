Іран не планує відповідати Ізраїлю після останньої атаки – ЗМІ 

Іранський чиновник на умовах анонімності розповів, що Іран не планує негайної відплати Ізраїлю після атаки безпілотника на місто Ісфахан на південь від Тегерана.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Високопоставлений іранський чиновник заявив виданню, що Іран не планує негайної відплати Ізраїлю. Про це він сказав після атаки безпілотника на місто на південь від Тегерана.

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Чиновник також поставив під сумнів те, що за атакою в Ісфахані стоїть Ізраїль, незважаючи на коментарі деяких ізраїльських політиків, які практично взяли на себе відповідальність.

У виданні вважають, що коментарі високопосадовця свідчать про те, що Тегеран, можливо, не зацікавлений у тому, щоб ризикувати війною заради виконання погроз напасти на Ізраїль.

Іранський чиновник додав, що Іран не планує негайно завдавати удару у відповідь на цю атаку.

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Як повідомляє Washington Post з посиланням на ізраїльського чиновника, удар мав на меті продемонструвати, що Ізраїль здатен досягти Ірану своєю зброєю.

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