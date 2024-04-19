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Иран не планирует отвечать Израилю после последней атаки – СМИ

Алена МазуренкоПятница, 19 апреля 2024, 15:30
Иран не планирует отвечать Израилю после последней атаки – СМИ
MICHAEL GRUBER/GETTY IMAGES

Иранский чиновник на условиях анонимности рассказал, что Иран не планирует немедленного возмездия Израилю после атаки беспилотника на город Исфаган к югу от Тегерана.

Источник: Times of Israel

Детали: Высокопоставленный иранский чиновник заявил изданию, что Иран не планирует немедленного возмездия Израилю. Об этом он сказал после атаки беспилотника на город к югу от Тегерана.

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Чиновник также поставил под сомнение то, что за атакой в Исфагане стоит Израиль, несмотря на комментарии некоторых израильских политиков, которые практически взяли на себя ответственность.

В издании считают, что комментарии высокопоставленного чиновника свидетельствуют о том, что Тегеран, возможно, не заинтересован в том, чтобы рисковать войной ради выполнения угроз напасть на Израиль.

Иранский чиновник добавил, что Иран не планирует немедленно наносить удар в ответ на эту атаку.

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Как сообщает Washington Post со ссылкой на израильского чиновника, удар имел целью продемонстрировать, что Израиль способен достичь Ирана своим оружием.

Что предшествовало

  • Утром в пятницу 19 апреля Израиль нанес ответный удар по Ирану.
  • В воскресенье издание Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что президент США Джо Байден во время разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку по Израилю, произошедшую в ночь на воскресенье.
  • По данным источников The New York Times, после телефонного разговора Нетаньяху с Байденом Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану.
  • В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому учреждению Ирана в Сирии. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 - крылатые ракеты и 120 - баллистические, почти все их сбили.

Темы: ИзраильИранвойна
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