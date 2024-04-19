Иран не планирует отвечать Израилю после последней атаки – СМИ

Иранский чиновник на условиях анонимности рассказал, что Иран не планирует немедленного возмездия Израилю после атаки беспилотника на город Исфаган к югу от Тегерана.

Источник: Times of Israel

Детали: Высокопоставленный иранский чиновник заявил изданию, что Иран не планирует немедленного возмездия Израилю. Об этом он сказал после атаки беспилотника на город к югу от Тегерана.

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Чиновник также поставил под сомнение то, что за атакой в Исфагане стоит Израиль, несмотря на комментарии некоторых израильских политиков, которые практически взяли на себя ответственность.

В издании считают, что комментарии высокопоставленного чиновника свидетельствуют о том, что Тегеран, возможно, не заинтересован в том, чтобы рисковать войной ради выполнения угроз напасть на Израиль.

Иранский чиновник добавил, что Иран не планирует немедленно наносить удар в ответ на эту атаку.

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Как сообщает Washington Post со ссылкой на израильского чиновника, удар имел целью продемонстрировать, что Израиль способен достичь Ирана своим оружием.

Что предшествовало: