З’явилися супутникові знімки наслідків ракетних ударів ЗСУ по аеродрому "Джанкой"
Видання "Схеми" опублікувало супутникові знімки Planet Labs за 19 квітня, на яких видно наслідки ракетних ударів ЗСУ по російському військовому аеродрому "Джанкой" в тимчасво окупованому Криму.
Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"
Деталі: У коментарі "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, що на знімках можна побачити точкові удари по засобах ППО, які вивели їх з ладу, та ураження складу БК ворога.
За словами Храпчинського, цей аеродром – одна з найбільших баз для російських гелікоптерів, а також військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як техніки й боєприпасів, так і особового складу.
"Слід зауважити, що після завданих ударів, більшість авіації була передислокована".
Авіаексперт додав, що через ракетний удар були також уражені системи, які залучені в роботі РЛС та ППО.
Передісторія:
- У ніч на середу 17 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому. Після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа.
- Партизанський рух "Атеш" повідомив, що низка ударів, яких було завдано по території Джанкойського аеродрому, була успішною.
- Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив удар Збройних сил України 17 квітня по аеродрому росіян в Джанкої.
- 18 квітня Генеральний штаб ЗСУ опублікував кадри нічної атаки по військовому аеродромі в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму.