Появились спутниковые снимки последствий ракетных ударов ВСУ по аэродрому "Джанкой"
Издание "Схемы" опубликовало спутниковые снимки Planet Labs за 19 апреля, на которых видны последствия ракетных ударов ВСУ по российскому военному аэродрому "Джанкой" во временно оккупированном Крыму.
Источник: проект Радио Свобода "Схемы"
Детали: В комментарии "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что на снимках можно увидеть точечные удары по средствам ПВО, которые вывели их из строя, и поражение состава БК врага.
По словам Храпчинского, этот аэродром - одна из крупнейших баз для российских вертолетов, а также военный транспортный узел, служащий для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.
"Следует заметить, что после нанесенных ударов, большинство авиации было передислоцировано".
Авиаэксперт добавил, что из-за ракетного удара были также поражены системы, которые задействованы в работе РЛС и ПВО.
Предыстория:
- В ночь на 17 апреля 2024 года в оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома.
- Партизанское движение "Атеш" сообщило, что ряд ударов, нанесенных по территории Джанкойского аэродрома, был успешным.
- Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил удар Вооруженных сил Украины 17 апреля по аэродрому россиян в Джанкое.
- 18 апреля Генеральный штаб ВСУ опубликовал кадры ночной атаки по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма.