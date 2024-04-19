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Появились спутниковые снимки последствий ракетных ударов ВСУ по аэродрому "Джанкой"

Анастасия ПроцПятница, 19 апреля 2024, 16:02
Появились спутниковые снимки последствий ракетных ударов ВСУ по аэродрому Джанкой
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Издание "Схемы" опубликовало спутниковые снимки Planet Labs за 19 апреля, на которых видны последствия ракетных ударов ВСУ по российскому военному аэродрому "Джанкой" во временно оккупированном Крыму.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

Детали: В комментарии "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что на снимках можно увидеть точечные удары по средствам ПВО, которые вывели их из строя, и поражение состава БК врага. 

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фото: проект Радио Свобода "Схемы"

По словам Храпчинского, этот аэродром - одна из крупнейших баз для российских вертолетов, а также военный транспортный узел, служащий для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.

 
фото: проект Радио Свобода "Схемы"

"Следует заметить, что после нанесенных ударов, большинство авиации было передислоцировано".

Авиаэксперт добавил, что из-за ракетного удара были также поражены системы, которые задействованы в работе РЛС и ПВО.

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фото: проект Радио Свобода "Схемы"

Предыстория:

  • В ночь на 17 апреля 2024 года в оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома.
  • Партизанское движение "Атеш" сообщило, что ряд ударов, нанесенных по территории Джанкойского аэродрома, был успешным.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил удар Вооруженных сил Украины 17 апреля по аэродрому россиян в Джанкое.
  • 18 апреля Генеральный штаб ВСУ опубликовал кадры ночной атаки по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма.

Темы: Вооруженные силыУдарКрым
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