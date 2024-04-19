Ракетна атака по Дніпру: рятувальники виявили тіло третього загиблого

У Дніпрі рятувальники виявили тіло третього загиблого від ворожого удару по багатоповерхівці.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Третій загиблий у Дніпрі. Рятувальники виявили тіло чоловіка, який мешкав на 5-му поверсі, на рівні третього".

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Деталі: Загалом, за даними ОВА, атака на область 19 квітня обірвала 8 життів. Двоє жертв – діти.

Що передувало:

19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.

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Стало відомо, що серед жертв у Синельниковому ціла родина. 6-річний хлопчик залишився сиротою.

Президент Володимир Зеленський відвідав місце російського удару у Дніпрі, де провів нараду щодо посилення захисту регіону.

Мер Дніпра Борис Філатов оголосив 20 квітня жалобу за загиблими внаслідок удару росіян по місту.