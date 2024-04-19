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Ракетная атака по Днепру: спасатели обнаружили тело третьего погибшего

Татьяна ОлейникПятница, 19 апреля 2024, 22:45
Ракетная атака по Днепру: спасатели обнаружили тело третьего погибшего
Фото с телеграмм-канала главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

В Днепре спасатели обнаружили тело третьего погибшего от вражеского удара по многоэтажке.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Третий погибший в Днепре. Спасатели обнаружили тело мужчины, проживавшего на 5-м этаже, на уровне третьего".

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Детали: В целом, по данным ОВА, атака на область 19 апреля оборвала 8 жизней. Двое жертв – дети.

Что предшествовало:

19 апреля утром россияне ударили по Днепру и области. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены. В Павлограде повреждено одно из предприятий.

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Стало известно, что среди жертв в Синельниково целая семья. 6-летний мальчик остался сиротой.

Президент Владимир Зеленский посетил место российского удара в Днепре, где провел совещание по усилению защиты региона.

Мэр Днепра Борис Филатов объявил 20 апреля траур по погибшим в результате удара россиян по городу в ночь на 19 апреля.

Темы: Днепрракетный удар
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