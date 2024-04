Соратниця Трампа закликала спікера Джонсона не надавати Україні пакет фінансової допомоги

Членкиня Палати представників США, соратниця Трампа Марджорі Тейлор Грін, яка раніше ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона, застерегла його від проведення голосування за пакет фінансової підтримки для України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На тлі заяв спікера про розробку пакета підтримки Україні конгресвумен дала зрозуміти, що виступає проти його розгляду Палатою представників. Вона звинуватила Джонсона в тому, що той поступився демократам у питанні безпеки кордону США з Мексикою.

If Speaker Johnson gives another $60 billion to the defense of Ukraine’s border after he FULLY FUNDED Biden’s deadly open border, the cruel joke would be on the American people.



And it won’t be April Fools.