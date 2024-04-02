Соратниця Трампа закликала спікера Джонсона не надавати Україні пакет фінансової допомоги

Членкиня Палати представників США, соратниця Трампа Марджорі Тейлор Грін, яка раніше ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона, застерегла його від проведення голосування за пакет фінансової підтримки для України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На тлі заяв спікера про розробку пакета підтримки Україні конгресвумен дала зрозуміти, що виступає проти його розгляду Палатою представників. Вона звинуватила Джонсона в тому, що той поступився демократам у питанні безпеки кордону США з Мексикою.

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If Speaker Johnson gives another $60 billion to the defense of Ukraine’s border after he FULLY FUNDED Biden’s deadly open border, the cruel joke would be on the American people.



And it won’t be April Fools. — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) April 1, 2024

"Якщо спікер Джонсон виділить ще 60 мільярдів доларів на оборону українського кордону після того, як він повністю профінансував смертельно небезпечний відкритий кордон Байдена, це буде злий жарт над американським народом", – зазначила Грін, спотворивши мету законодавців та президента США, які прагнуть допомогти Україні вистояти у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія.

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Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку Джонсона і спікер заявляв, що планує зустрітися з трампісткою. Невідомо, чи вдасться їй зібрати достатньо голосів для своєї ініціативи.

Нагадаємо, Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Ці заяви прозвучали після того, як Джонсон дав зрозуміти, що має намір проштовхнути законодавство, яке забезпечить фінансування України, але він ще не визначився, як саме виглядатиме проєкт.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.