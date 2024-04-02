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Розвідка Британії показала, як РФ ганьбиться, ховаючи літаки від ударів України

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловВівторок, 2 квітня 2024, 14:25
Розвідка Британії показала, як РФ ганьбиться, ховаючи літаки від ударів України
Розвідка Британії у соцмережі Х

Розвідка Великої Британії наочно продемонструвала невдалі спроби російських військових замаскувати свої винищувачі, щоб завадити Україні знищити їх.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 2 квітня

Деталі: Відомство опублікувало супутниковий знімок, де можна побачити, як на аеродромі Кіровське в окупованому Криму намалювали силуети винищувачів, та попри це на місце зображення все одно приземляються вертольоти, що повністю підриває спробу обману.

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"Це також демонструє справжній порядок у бойових лавах або чисельність літаків на цій авіабазі, яку РФ, ймовірно, намагається приховати від української розвідки", – не приховує іронії розвідка Британії.

За даними відомства, такі малюнки також помітили ще на щонайменше 12 російських авіабазах, що демонструє ступінь занепокоєння РФ майбутніми українськими ударами та їхню здатність їх відбити.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше британська розвідка вже розповідала про невдалі спроби РФ замаскувати літаки й кораблі задля пом'якшення важких втрат, яких за останні два роки зазнали її Чорноморський флот та Повітряно-космічні сили (ПКС).
  • Перед цим вона проаналізувала удари Військово-повітряних сил України по Севастополю 24 березня 2024 року, однією з цілей яких був центр зв'язку Чорноморського флоту РФ.

Теми: Росіявійнаавіарозвідка
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