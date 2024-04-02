Розвідка Британії показала, як РФ ганьбиться, ховаючи літаки від ударів України

Розвідка Великої Британії наочно продемонструвала невдалі спроби російських військових замаскувати свої винищувачі, щоб завадити Україні знищити їх.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 2 квітня

Деталі: Відомство опублікувало супутниковий знімок, де можна побачити, як на аеродромі Кіровське в окупованому Криму намалювали силуети винищувачів, та попри це на місце зображення все одно приземляються вертольоти, що повністю підриває спробу обману.

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"Це також демонструє справжній порядок у бойових лавах або чисельність літаків на цій авіабазі, яку РФ, ймовірно, намагається приховати від української розвідки", – не приховує іронії розвідка Британії.

За даними відомства, такі малюнки також помітили ще на щонайменше 12 російських авіабазах, що демонструє ступінь занепокоєння РФ майбутніми українськими ударами та їхню здатність їх відбити.

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