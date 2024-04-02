Збір на "Валькірію" для 153 бригади. Звернення Михайла Ткача та Севгіль Мусаєвої

Друзі!

153 окрема піхотна бригада звернулися до нас з проханням придбати важливий БПАК ВАЛК-1 Галка - БпАК тактичного поля бою, призначений для забезпечення аеророзвідки, відеоспостереження у реальному часі та коригування артилерійського вогню вдень та вночі.

Тому сьогодні ми оголошуємо збір для фонду "Крила Справедливості" на покупку БПЛА "ВАЛК-1 Галка" для 153 ОПБр

Реклама:

Ціль: 1 000 000.00 ₴

Посилання на банку: monobank.ua

Номер картки банки 5375 4112 1516 6112

ВІДЕО ДНЯ

Долучайтесь!