Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на "Валькірію" для 153 бригади. Звернення Михайла Ткача та Севгіль Мусаєвої

Михайло Ткач, Севгіль МусаєваВівторок, 2 квітня 2024, 16:10
 

Друзі!

153 окрема піхотна бригада звернулися до нас з проханням придбати важливий БПАК ВАЛК-1 Галка - БпАК тактичного поля бою, призначений для забезпечення аеророзвідки, відеоспостереження у реальному часі та коригування артилерійського вогню вдень та вночі.

Тому сьогодні ми оголошуємо збір для фонду "Крила Справедливості" на покупку БПЛА "ВАЛК-1 Галка" для 153 ОПБр ✊🇺🇦

Реклама:

🎯 Ціль: 1 000 000.00 ₴

🔗 Посилання на банку: monobank.ua

💳 Номер картки банки 5375 4112 1516 6112

ВІДЕО ДНЯ

Долучайтесь!

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

оновленоПовістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Усі новини...
Останні новини
17:35
WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території
17:13
Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"
16:55
фотоНаслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
16:48
Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді: його зафіксували в 2022-му році
16:42
Глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною
16:36
Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію
16:16
Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України
16:08
фотоСирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують
15:57
В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело
15:49
Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України
Усі новини...
Реклама: