Замах на експомічника Зеленського: за 2,5 роки розслідування підозри не оголошувались

Офіс генерального прокурора на теперішній час не повідомляв про підозру у кримінальному провадженні щодо замаху на вбивство тодішнього першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія.

Джерело: відповідь ОГП на запит "Суспільного"

Дослівно Офіс генпрокурора: "На теперішній час у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось. Досудове розслідування триває".

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Деталі: В ОГП зазначили, що досудове розслідування триває, проводить його Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва групи прокурорів ОГПУ.

Нагадаємо: 30 березня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та декількох радників.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Вранці 22 вересня 2021 року під Києвом стріляли в автомобіль (на той момент) першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини.

В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.

Генпрокурор Ірина Венедіктова тоді заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі.

У лютому 2024 року перший заступник голови Національної поліції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю видання "Цензор.нет" заявив, що в справі Шефіра слідство має певні напрацювання, зокрема з залученням міжнародних партнерів – Федерального бюро розслідування, але відмовився говорити про це публічно.

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