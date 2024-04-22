Замах на експомічника Зеленського: за 2,5 роки розслідування підозри не оголошувались
Офіс генерального прокурора на теперішній час не повідомляв про підозру у кримінальному провадженні щодо замаху на вбивство тодішнього першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія.
Джерело: відповідь ОГП на запит "Суспільного"
Дослівно Офіс генпрокурора: "На теперішній час у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось. Досудове розслідування триває".
Деталі: В ОГП зазначили, що досудове розслідування триває, проводить його Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва групи прокурорів ОГПУ.
Нагадаємо: 30 березня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та декількох радників.
Передісторія:
- Вранці 22 вересня 2021 року під Києвом стріляли в автомобіль (на той момент) першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова тоді заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі.
- У лютому 2024 року перший заступник голови Національної поліції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю видання "Цензор.нет" заявив, що в справі Шефіра слідство має певні напрацювання, зокрема з залученням міжнародних партнерів – Федерального бюро розслідування, але відмовився говорити про це публічно.
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