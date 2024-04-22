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Замах на експомічника Зеленського: за 2,5 роки розслідування підозри не оголошувались

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 квітня 2024, 19:09
Замах на експомічника Зеленського: за 2,5 роки розслідування підозри не оголошувались
фото УП

Офіс генерального прокурора на теперішній час не повідомляв про підозру у кримінальному провадженні щодо замаху на вбивство тодішнього першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія.

Джерело: відповідь ОГП на запит "Суспільного"

Дослівно Офіс генпрокурора: "На теперішній час у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось. Досудове розслідування триває".

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Деталі: В ОГП зазначили, що досудове розслідування триває, проводить його Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва групи прокурорів ОГПУ.

Нагадаємо: 30 березня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та декількох радників.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 22 вересня 2021 року під Києвом стріляли в автомобіль (на той момент) першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова тоді заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі.
  • У лютому 2024 року перший заступник голови Національної поліції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю видання "Цензор.нет" заявив, що в справі Шефіра слідство має певні напрацювання, зокрема з залученням міжнародних партнерів – Федерального бюро розслідування, але відмовився говорити про це публічно. 

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Теми: Шефір СергійОфіс генпрокурора
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