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Покушение на экс-помощника Зеленского: за 2,5 года расследования подозрения не объявлялись

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 апреля 2024, 19:09
Покушение на экс-помощника Зеленского: за 2,5 года расследования подозрения не объявлялись
фото УП

Офис генерального прокурора в настоящее время не сообщал о подозрении в уголовном производстве по покушению на убийство тогдашнего первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя.

Источник: ответ ОГП на запрос "Суспільного"

Дословно Офис генпрокурора: "В настоящее время в уголовном производстве о подозрении не сообщалось. Досудебное расследование продолжается".

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Детали: В ОГП отметили, что досудебное расследование продолжается, проводит его Главное следственное управление Нацполиции при процессуальном руководстве группы прокуроров ОГПУ.

Напомним: 30 марта 2024 года президент Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира и нескольких советников.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 22 сентября 2021 года под Киевом стреляли в автомобиль (на тот момент) первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе
  • В феврале 2024 года первый заместитель главы Национальной полиции Украины - руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью изданию "Цензор.нет" заявил, что в деле Шефира следствие имеет определенные наработки, в том числе с привлечением международных партнеров - Федерального бюро расследования, но отказался говорить об этом публично.  

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Темы: Шефир СергейОфис генпрокурора
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