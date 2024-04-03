Прикордонники взяли у полон трьох окупантів із танкового полку РФ на Донеччині

Росіяни за підтримки важкої техніки намагалися штурмувати українські позиції в районі Новомихайлівки на Донеччині, але потрапили під активне вогневе ураження Сил оборони.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Залишившись без їжі, зв’язку та можливості евакуюватися, троє військовослужбовців армії РФ вирішили здатися у полон, вийшовши на позиції прикордонників та десантників.

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Для встановлення їхніх осіб та мотивів воювати на території України полонених, під обстрілами, евакуювали з позицій прикордонники Головного оперативно-розшукового відділу "Донецьк".

У подальшому спілкуванні окупанти повідомили, що приїхали на війну, аби заробити грошей, підписавши короткострокові контракти. Їм пообіцяли до 200 000 рублів на місяць.

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Всі затримані – військовослужбовці з 10-танкового полку: стрілець, який мав штурмувати позиції, та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.