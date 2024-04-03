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Пограничники взяли в плен трех оккупантов из танкового полка РФ на Донецком направлении

Валентина РоманенкоСреда, 3 апреля 2024, 13:26
Пограничники взяли в плен трех оккупантов из танкового полка РФ на Донецком направлении
фото ГПСУ

Россияне при поддержке тяжелой техники пытались штурмовать украинские позиции в районе Новомихайловки в Донецкой области, но попали под активное огневое поражение Сил обороны.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Оставшись без еды, связи и возможности эвакуироваться, трое военнослужащих армии РФ решили сдаться в плен, выйдя на позиции пограничников и десантников.

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Для установления их личностей и мотивов воевать на территории Украины пленных, под обстрелами, эвакуировали с позиций пограничники Главного оперативно-розыскного отдела "Донецк".

В дальнейшем общении оккупанты сообщили, что приехали на войну, чтобы заработать денег, подписав краткосрочные контракты. Им пообещали до 200 000 рублей в месяц.

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Все задержанные – военнослужащие из 10-танкового полка: стрелок, который должен был штурмовать позиции, и двое рядовых подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, которые должны были прикрыть дымовой завесой штурмовую бронегруппу.

Темы: пленныеПограничная служба
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